Workshop zum Gottesbild

Haiger-Rodenbach. Das Projekt College im Dillkreis bietet für Donnerstag, 11. Mai, einen Workshop an, der sich mit dem Gottesbild befasst. Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an Mitarbeiter und Leiter, die in Verkündung, Andacht, Kinder- und Jugendarbeit tätig sind. Aber auch interessierte Zuhörer sind willkommen. Die Teilnahme ist kostenlos. Beginn ist um 19 Uhr im Gemeindehaus der Freien evangelischen Gemeinde in Rodenbach (Auf der Stücke 13).