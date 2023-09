Zoubek-Verhandlung in Limburg findet erst im Januar statt

Die mündliche Verhandlung von Haigers Ex-Bürgermeister Dr. Gerhard Zoubek in einem Schadensersatzverfahren gegen die Stadt Haiger am Landgericht Limburg ist vom 28. September auf den 25. Januar verschoben worden.

Auch am Verwaltungsgericht in Gießen wird es in diesem Jahr kein juristisches Duell zwischen dem Ex-Bürgermeister und der Stadt Haiger geben.