Zusatztermin für „Weltjahresbestzeit II“ in Langenaubach 

Haiger-Langenaubach. Die adventliche Konzertlesung „Weltjahresbestzeit II“ mit Christina Brudereck und Benjamin Seipel als Duo „2Flügel“ am 3. Dezember (1. Advent) um 19 Uhr in Langenaubach ist ausverkauft. Deshalb wird am gleichen Tag um 16 Uhr ein weiterer Auftritt stattfinden. Eintrittskarten für den Zusatzauftritt um 16 Uhr zum Vorverkaufspreis von 15 Euro (Tageskasse 20 Euro) sind im Blumenstudio Schmidt-Heppner in Haiger (Hauptstraße 1) sowie im evangelischen Gemeindebüro in Langenaubach (Steiler Weg 4) erhältlich. Nähere Informationen gibt es unter den Telefonnummern 02773-5255 und 02779-331 sowie unter www.2fluegel.de im Internet.