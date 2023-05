Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß auf L3044 bei Haiger

Laut Polizeiangaben war die eine Person in einem Renault von Haiger-Niederroßbach in Richtung Haiger unterwegs. Ein weiterer Autofahrer in einem Ford befand sich in der entgegengesetzten Fahrtrichtung des Renaults. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge hat es zwei Verletzte gegeben, die jedoch ansprechbar waren und offenbar nicht lebensbedrohlich verletzt sind. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.