100 Sänger verleihen in Herborn dem Frieden eine Stimme

Herborn. Das Regenwetter am Nachmittag und der Wind am Abend haben rund 100 Menschen nicht davon abgehalten, am 3. Oktober zum Marktplatz nach Herborn zu kommen: Am Tag der Deutschen Einheit haben sie für ein friedliches Miteinander gesungen. Sie nahmen an der Aktion „Deutschland singt und klingt!“ vor dem Rathaus teil. Gemeinsam haben sie friedlich für die Einheit in der Gesellschaft demonstriert und gemeinsam Lieder gesungen, berichtet das Evangelische Dekanat an der Dill in einer Pressemitteilung.