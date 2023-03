36-Jährige nach Betrug an Herborner Seniorin festgenommen

Am 12. Juli 2022 war eine 84-Jährige gegen 10:30 Uhr mit ihrem Rollator im Herborner Walkenmühlweg in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen. An der Ampel in Höhe des Einkaufscenters Eitzenhöfer wurde sie damals von zwei unbekannten Frauen angesprochen. Im Verlauf dieses Gespräches suggerierten sie der betagten Dame, es läge eine Last aus der Vergangenheit auf ihrer Seele. Man könne ihr helfen, diese Last loszuwerden und frei zu werden. Die 84-Jährige solle aus ihrer Wohnung ein Ei und eine Flasche Wasser holen. Aus dem Ei könne die Unbekannte herauslesen, was der Seniorin in der Vergangenheit schlimmes passiert sein. Die Dame glaubte den Frauen und folgte ihren Anweisungen. Im weiteren Verlauf verlangten die Diebinnen von der Geschädigten, ihr Bargeld aus ihrer Wohnung zu holen und zu einem Treffpunkt am Friedhof im Franzosenweg zu bringen.