380.000 Euro gehen von Herborn aus an Erdbebenopfer

Aus der traditionellen Mitarbeiter-Jahresspende der Unternehmensgruppe werden weitere 200.000 Euro an gemeinnützige Einrichtungen in den Regionen der Unternehmensstandorte sowie an internationale Hilfsorganisationen verteilt. Bedacht werden die Debora Foundation India, das Diakonische Hilfswerk Hephata in Treysa, das SOS-Kinderdorf in Gera, die evangelische integrative Kindertagesstätte in Monheim, die Caritas-Werkstätten Montabaur, der Christlicher Hospizdienst Görlitz, die Lebenshilfe Dillenburg, die Diakonie- und Sozialstation Heckengäu, die Oberlausitzer Kinderhilfe, die hessischen Tafeln und die Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung im Landkreis Altenkirchen.