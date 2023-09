60 Jahre SSV Guntersdorf

Herborn-Guntersdorf. Guntersdorf steht zwei Tage ganz im Zeichen des SSV. Grund dafür ist das 60-jährige Jubiläum, welches der Sportverein gebührend feiern will. Los geht es am Montag, 2. Oktober, um 17 Uhr am Bürgerhaus mit einem Dämmerschoppen. Als kulinarische Besonderheit wird frischer Leberkäse angeboten. Weiter geht es am nächsten Morgen, dem „Tag der Deutschen Einheit“, ebenfalls am Bürgerhaus mit einem Frühschoppen. Ab 11 Uhr wird mit Livemusik, Gulaschsuppe und Pomme Frites gefeiert. Damit auch die Kleinsten auf ihre Kosten kommen, steht eine Hüpfburg bereit.