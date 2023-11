9. November: Wie die Polizei die Sicherheit erhöhen will

Herborn/Wetzlar. Es ist kein Tag wie jeder andere – dieses Jahr erst recht nicht: Am 9. November erinnern Menschen in ganz Deutschland an das Grauen und die Opfer der Reichspogromnacht von 1938. Vier Wochen nach dem Massaker der terroristischen Hamas, bei dem in Israel 1400 Menschen ermordet wurden, stehen die Gedenkveranstaltungen unter besonderen Vorzeichen. Das gilt auch für den Lahn-Dill-Kreis – und für das Thema Sicherheit.