94-Jähriger rammt Auto: Herborns Polizei sucht Geschädigten

Gegen 11.15 Uhr, so berichtet es Polizeisprecherin Kerstin Müller, versuchte ein 94 Jahre alter Mann, mit seinem BMW rückwärts in eine Parklücke in Höhe des Rathauses rückwärts zu fahren. Dabei streifte er offensichtlich einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw.