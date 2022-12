A45: Sechs Autos kollidieren in der Baustelle

Gegen 17 Uhr war ein 23 Jahre alter Kreuztaler, so berichtet es Dillenburgs Polizeisprecher Guido Rehr, mit einem VW Passat in der Baustelle zwischen den Anschlussstellen Ehringshausen und Herborn-Süd auf der linken Spur unterwegs. Als er einmal bremsen musste, fuhr ihm ein 56-jähriger Wetzlarer in einem Peugeot 207 aufs Heck seines VW. In der Folge prallten noch ein C-Klasse-Mercedes, ein VW Polo und ein Nissan ineinander.