A45: Sperrungen in der Anschlussstelle Herborn-Süd 

Herborn. Die Autobahn Westfalen erkundet im Zuge des geplanten, sechsstreifigen Ausbaus der A45 zwischen den Talbrücken Lützelbach und Onsbach den Baugrund und nimmt Erkundungsbohrungen vor. Aus diesem Grund muss in der Anschlussstelle Herborn-Süd die Auffahrt in Richtung Frankfurt vom Samstag, 26. August, 22 Uhr bis Montag, 28. August, 4 Uhr gesperrt werden. In der Gegenrichtung (Fahrtrichtung Dortmund) ist die Ausfahrt Herborn-Süd vom Samstag, 9. September, 22 Uhr, bis Montag, 11. September, 4 Uhr nicht befahrbar.