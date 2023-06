Abrechnungen kommen später

Herborn. Die Stadt Herborn weißt darauf hin, dass die Bescheide zur Endabrechnung der Bauprogramme im Zusammenhang mit den wiederkehrenden Straßenbeiträgen aus den Jahren 2019 bis 2021 erst in den kommenden Wochen, nicht wie von uns geschrieben, in den kommenden Tagen verschickt werden. Der Versand der Bescheide nimmt einige Zeit in Anspruch und erfolgt entsprechend den Abrechnungsgebieten in Etappen. Weitere Informationen zu den wiederkehrenden Straßenbeiträgen finden Bürger im Internet auf https://tinyurl.com/2p883mm3.