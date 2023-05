Abschiedsgottesdienst für Pfarrer Andree Best

Herborn. Pfarrer Andree Best wird als Gemeindepfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Herborn am Pfingstsonntag, 28. Mai, in einem Festgottesdienst verabschiedet. Beginn ist um 11 Uhr in der Stadtkirche Herborn. 16 Jahre war Pfarrer Andree Best in der Kirchengemeinde Herborn tätig. Er tritt zum 1. August als Dekan die Nachfolge von Pfarrer Roland Jaeckle an, der wieder als Gemeindepfarrer tätig sein möchte. Im Anschluss an den Gottesdienst lädt die Kirchengemeinde zu einem Sektempfang und Essen in das evangelische Gemeindehaus am Kirchberg ein.