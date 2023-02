Aktion der Suchthilfe

Herborn. Die Suchthilfe Wetzlar beteiligt sich an der jährlichen COA-Aktionswoche (children of alcoholics/addicts) und möchte auf die Situation der Kinder aus suchtbelasteten Familien aufmerksam machen. Dazu verteilt sie am Freitag, 17. Februar, von 10 bis 16 Uhr auf dem Marktplatz in Herborn Salzteigherzen an Passanten. Die Herzen wurden von Kindertagesstätten, Familien- und Begegnungszentren gebastelt. Vor Ort können Kinder Salzteigherzen außerdem selbst verzieren und bemalen.