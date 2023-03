Herborn-Uckersdorf. Die für den 25. März geplante Aktion „Saubere Landschaft“ in Uckersdorf wird auf Samstag, 15. April, verschoben. Die relevanten Waldwege sind aktuell zu weich und matschig und der Ortsbeirat hofft, dass diese Mitte April besser zu begehen sind. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Uckersdorf.