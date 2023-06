„Alt werde ich von ganz allein, da hat man mich nie gefragt, wie ich es denn gerne gehabt hätte“, sagt Herta Laber, die sich gerne an die Urlaubsreisen mit der Familie erinnert. Manchmal musste sie um das Reiseziel kämpfen: „Mein Mann wollte in die Berge. Ich wollte immer an die See.“ Heute bewahrt sie ihre Erinnerungen in einer Mappe auf, gerne betrachtet sie die alten Fotos.