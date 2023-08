Am 27. August gibt es ein Kinderspektakel im Stadtpark Herborn

Herborn. Der Herborner Stadtpark wird am Sonntag, 27. August, wieder fest in Kinderhand sein. Das Stadtmarketing unter der Projektleitung von Birgit Ernst hat für die ganze Familie ein vielfältiges Programm zusammengestellt. Um 11 Uhr beginnt das Fest bei freiem Eintritt. In einer Pressemitteilung stellt die Stadt die Details vor.