An Pfingsten mit den Wällern wandern

Herborn. Der Westerwaldverein Herborn lädt für Pfingstmontag, 29. Mai, zu einer Wanderung auf dem Naturpfad „Weltende“ entlang der Nister und in der Kroppacher Schweiz ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Schießplatz in Herborn. Von dort geht es in Fahrgemeinschaften zum Friedhofsparkplatz nach Stein-Wingert. Für die circa 10 Kilometer lange Wanderstrecke werden Wanderstöcke empfohlen. Gäste sind willkommen. Für weitere Informationen stehen Marita Pick, Telefon 02775-1891 und Christiane Apel, Telefon 01577-3325001 zur Verfügung.