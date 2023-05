Angler bieten in Schönbach Räucherforellen an

Herborn-Schönbach. Frische Räucherforellen gibt es am Sonntag, 4. Juni, ab 12 Uhr am Steinbruchsee Winkel zwischen Schönbach und Roth. Die Sportfischer der Angelsportgruppe Schönbach legen fangfrische Fische am Vortag in eine selbst zubereitete Lake und hängen sie am Morgen in Buchenholzrauch, sodass sie zur Mittagszeit aus dem Ofen kommen und abgeholt werden können. Nur auf Bestellung sind auch frische, ungeräucherte Forellen erhältlich. Bestellungen sind bis Donnerstag, 1. Juni, bei Martin Schnautz unter Telefon 0171-2855798 oder bei Jens Kauffmann unter Telefon 0171-6114248 sowie per E-Mail an die Adresse sebastian.leng @asg-schoenbach.de oder über das Bestellformular unter www.asg-schoenbach.de möglich.