Anmelden für die Jugendsammelwoche 

Herborn. Der Hessische Jugendring organisiert die Jugendsammelwoche - ein Gemeinschaftsprojekt der sammelnden Gruppen mit den Jugendämtern und dem Hessischen Jugendring. Sie findet dieses Jahr vom 23. März bis 6. April statt. In dieser Zeit gehen Jugendgruppen von Haus zu Haus, um Spenden für Ihren Verein und die Jugendarbeit zu sammeln. Im Lahn-Dill-Kreis erhalten die hier aktiven Gruppen die Hälfte der gesammelten Gelder. Die andere Hälfte geht an den Bezirksjugendring, der sich aus Vertretern von Jugendgruppen vor Ort zusammensetzt. Alle Einnahmen fließen komplett in die ehrenamtliche Kinder- und Jugendarbeit. In Herborn können Jugendgruppen, die teilnehmen möchten, die erforderlichen Teilnehmerunterlagen bis Freitag, 17. März, im Rathaus Herborn abholen. Ansprechpartnerin ist Hannelore Otto, Telefon 02772-708275 oder E-Mail h.otto@herborn.de.