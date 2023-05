Anni und Gerhard Neumann feiern „Diamantene”

Der heute 85-jährige Gerhard Neumann kam in Laubuseschbach zur Welt und lernte nach der Schule den Beruf eines Kfz-Mechanikers in Weilmünster. Anschließend wechselte er zu Opel in Frankfurt. 1955 gehörte er zu den ersten Wehrpflichtigen der Bundeswehr und wurde zum Panzerbataillon 63 nach Stadtallendorf eingezogen.