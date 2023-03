Anträge auf Vereinsförderung stellen

Herborn. Über 200 Vereine sind im Stadtgebiet Herborn aktiv. Um diese zu fördern und bei der Vereinsarbeit zu unterstützen, stellt die Stadt jährlich Finanzmittel zur Verfügung. In Herborn ansässige Vereine können den Vereinszuschuss bis 31. März digital im Vereinsportal vereine.herborn.de beantragen. Erforderliche Nachweise für den Antrag auf Vereinsförderung sind: Mitgliederliste mit Angaben der Vereinsmitglieder unter und über 18 Jahren, aktueller Freistellungsbescheid vom Finanzamt, Vereinssatzung oder Eintragung im Vereinsregister. Bei Fragen oder wenn neue Zugangsdaten für das Vereinsportal benötigen werden, ist Ansprechpartner Marco Klingelhöfer unter Telefon 02772-708245 oder per E-Mail an m.klingelhoefer@herborn.de erreichbar.