Arbeitseinsatz in Hirschberg 

Herborn-Hirschberg. Der Ortsbeirat Hirschberg bitte für Samstag, 28. Oktober, die Hirschberger Bürger zu einem ehrenamtlichen Arbeitseinsatz. So sollen an diesem Tag auf der Viehweide, unterhalb des Panoramaweges, Hecken entfernt sowie Fuß- und Wanderwege in der Gemarkung freigeschnitten werden. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Feuerwehrgerätehaus, von wo aus der Einsatz koordiniert wird. Nach getaner Arbeit sind alle Helfer zu einem Imbiss mit Kaltgetränken eingeladen. Bei Dauerregen fällt der Arbeitseinsatz aus. Weitere Informationen gibt es bei Ortsvorsteher Klaus Brandenburger, Telefon 02772-53637.