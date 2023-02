Auslaufendes Gefahrengut auf dem A 45- Parkplatz Hohenrain

Herborn/Ehringshausen. Auslaufendes Gefahrengut meldete die Leitstelle Lahn-Dill am Dienstag gegen 21.25 Uhr. Auf dem Parkplatz Hohenrain auf der A 45 in Richtung Dortmund, Höhe Sinn, stand ein Lastwagen, von dessen Ladefläche eine Chemikalie tropfte, wie die Polizei mitteilt. Anhand der roten Gefahrentafel, die an dem Fahrzeug befestigt sein muss, stellte die Polizei fest, dass es sich um ein Gefahgut handelt, dass sowohl schädlich für die Atemwege als auch für die Umwelt ist.