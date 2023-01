Ausstellung zu Annelise Deusing wird vorbereitet

Herborn-Seelbach. Zum Andenken an die verstorbene Herbornseelbacher Künstlerin Annelise Deusing wird aktuell von ihrem Bruder Gerhard eine kleine persönliche Jubiläums-Ausstellung vorbereitet, in der er an das Werk seiner Schwester erinnern und es der Öffentlichkeit zugänglich machen möchte. Annelise Deusing wurde vor 100 Jahren, am 28 März 1923, geboren und verstarb am 31. Januar 1958. Sie hatte in der Zeit ihres Wirkens zahlreiche Herbornseelbacher - Kinder wie Greise – portraitiert, von denen sich Einige sicher auch nach 70 Jahren wiedererkennen werden. Aber auch dörfliches Alltagsleben wurde von ihr sehr eindrucksvoll künstlerisch festgehalten. Ein Großteil ihres Schaffens galt auch der hiesigen Blumenwelt, die sie in vielen sehr detailreichen Gemälden in unterschiedlichen Techniken für die Nachwelt festhielt. Die Vorbereitung zur Ausstellung in der Schillerstraße 32 ist in vollem Gange, nähere Informationen werden frühzeitig bekanntgegeben.