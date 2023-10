„Auszeit vom Alltag“ in der Stadtbücherei Herborn

Herborn. Das Team der Stadtbücherei Herborn lädt für Freitag, 3. November, zu der Veranstaltungsreihe „Auszeit vom Alltag“ ein. Hier erhalten Interessierte Leseempfehlungen und Buchtipps zu Neuerscheinungen und kürzlich veröffentlichten Büchern. In den Räumen der Stadtbücherei Herborn, Mühlgasse 7-15, stellt das Team der Stadtbücherei insgesamt über 25 Bücher vor - vom Roman über Sachbücher bis hin zu Krimis und Kinderbüchern ist für jeden Lesegeschmack etwas dabei. Los geht es um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Zur besseren Planung wird um Anmeldung unter Telefon 02772-708450 oder per E-Mail an buecherei@herborn.de gebeten.