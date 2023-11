Autorenlesung „Das Hanfseil“

Herborn. Der Roman „Das Hanfseil“ ist ein Erstlingswerk der Wahl-Braunfelserin Bea Quilitzsch, alias Beate Quilitzsch-Schuchmann. Am kommenden Freitag, 10. November, um 19 Uhr liest sie aus ihrem 442 Seiten umfassenden Roman in der Herborner Stadtbücherei in der Mühlgasse. Die Autorin, Agrarwissenschaftlerin, Journalistin und PR-Beraterin erzählt in dem Buch ein Stück deutsch-deutscher Zeitgeschichte aus den Jahren 1938 bis 1957. Eingebunden in die tatsächlichen geschichtlichen Abläufe, sind Handlung und Protagonisten rein fiktiv. Aus dem Inhalt: Georg, möchte Medizin studieren und hasst die Nazis aus tiefsten Herzen. Beim Ausbruch des II. Weltkriegs steht er vor den Trümmern seiner Träume. Anna, Lily und Antonia, drei sehr unterschiedliche junge Frauen geben seinem Leben, immer wieder eine neue Richtung. Die Lesung wird von der Herborner Buchhandlung Baumann begleitet. Der Eintritt ist frei.