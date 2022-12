B277 bei Herborn: Unachtsamkeit löst Kettenunfall aus

Der unbekannte Autofahrer war demnach gegen 7.45 Uhr von Sinn in Richtung Dillenburg unterwegs. Vermutlich, so ein Polizeisprecher, ohne auf den Verkehr zu achten, wechselte der Unbekannte dann die Fahrspur. Eine 43-jährige Frau in einem Seat musste daraufhin eine Vollbremsung machen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ein dahinter fahrender 22-Jähriger in einem Audi und eine 53-Jährige in einem VW erkannten die Situation demnach zu spät, konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhren auf. Den Schaden an diesen drei Autos schätzt die Polizei auf 4500 Euro.