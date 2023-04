Barbara Ortwein liest im AWO-Mehrgenerationenhaus 

Herborn. Um die Auswanderung von im Raum Herborn und der angrenzenden Region lebenden Menschen nach Texas geht es in einer Lesung, die am Donnerstag, 4. Mai, im Rahmen des AWO-„Lebenslust“-Erzählcafés in Herborn stattfindet. Barbara Ortwein wird ihren Roman „Zwischen den Welten und nie mehr zurück“ vorstellen. Die Zusammenkunft wird von einer kleinen Ausstellung umrahmt. Der Eintritt zu der musikalischen Lesung im Saal des Familienzentrums im Walkmühlenweg 5 ist frei. Los geht es um 14 Uhr. An den offiziellen Teil schließt sich ein gemeinsames Kaffeetrinken an. Weitere Informationen und Kontakt: Mehrgenerationenhaus der AWO Lahn-Dill, Joachim Spahn, Telefon 02772-959616.