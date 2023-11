Basar der Seniorenarbeit Sinn

Sinn. Das Team der Seniorenarbeit Sinn lädt für Sonntag, 19. November, zum Basar mit Flohmarkt ins evangelischen Gemeindehaus im Ballersbacher Weg in Sinn ein. Von 14 bis 17 Uhr kann das umfangreiche Angebot aus Handarbeiten und und weihnachtlichen Deko-Artikeln gesichtet und erworben werden. Zudem können die Besucher in der Bücher-Abteilung stöbern, und sich für „kleines Geld“ mit Lesestoff für die langen Winterabende eindecken. Auch Schallplatten und andere Tonträger sind im Angebot. Erstmals können an diesem Nachmittag auch Kronkorken für die Sinner-Sammelaktion abgegeben werden. Es wird zudem ein Kuchenbuffet und Kaffee angeboten.