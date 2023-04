Bei Vitos-Herborn brauchen mehr Kinder ambulante Hilfe

Von einem Mehr an stationären Behandlungen konnte Andreis nicht berichten – „zumindest nicht bei uns in Herborn“. Deutlich angestiegen seien aber die ambulanten Vorstellungen in der Klinik – 25 bis 30 Prozent mehr als vor der Pandemie. Einen Grund sieht Andreis in einem familiären „System, das nicht mehr trägt“, weil vorherige Stressbewältigungsmechanismen nicht mehr ausreichend wirken oder teils verloren gegangen seien.