Herborn. Der Förderverein des Herborner Johanneum-Gymnasiums lädt zur Veranstaltung „Best of Johanneum“ für Freitag, 3. März, ein. Los geht es um 19 Uhr in der neuen Mehrzweckhalle in Herborn. Eintrittskarten für fünf Euro gibt es im Sekretariat des Gymnasiums und in den großen Pausen im Eingangsbereich der Schule. Der Erlös geht an den Förderverein zur Erhaltung des Infozentrums der Schule.