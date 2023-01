Beste Nachwuchsmusiker Hessens kommen nach Herborn

Herborn. Einen sinfonischen Leckerbissen bietet das Neujahrskonzert in Herborn Fans der klassischen Musik. Am Samstag, 14. Januar, ist das Landesjugendsinfonieorchester (LJSO) Hessen zu Gast in der Bärenstadt. Los geht es um 18 Uhr im Vitos-Festsaal.