Bläserkonzert des Johanneums

Herborn. Das für den 22. Juni geplante Bläserkonzert des Johanneum-Gymnasium in Herborn musste kurzfristig verschoben werden. Der neue Termin ist Donnerstag, 6. Juli. Beginn ist um 19 Uhr in der kleinen Turnhalle/Mehrzweckhalle der Schule. Beteiligt sind die Bläserklassen Plus 6A und 5A unter der Leitung von Dagmar Thesen und Dr. Barbara Kordes-Kögel sowie das Bläser-Ensemble der Schule unter der Leitung von Nico Reh. Dargeboten wird ein buntes Programm aus Liedern, Filmmusik und klassischen Werken. Der Eintritt kostet für Kinder 2,50 Euro, für Erwachsene 5 Euro. Karten sind im Sekretariat der Schule erhältlich. Der Erlös des Konzertes geht an den Förderverein der Schule.