Blecher und Deusing sind seit 50 Jahren in Herborns CDU

Hardt-El-Ansari ist vom ersten Tage ihrer Mitgliedschaft an in verschiedenen Funktionen der Christdemokraten engagiert. Seit Januar 2021 ist sie Geschäftsführerin des CDU-Kreisverbands Lahn-Dill. Lange Zeit war sie Mitglied im Gemeindevorstand von Bischoffen, bevor sie vor wenigen Jahren ihren Wohnort nach Herborn verlegte. Seit Oktober 2022 ist sie zudem als Herborner Stadtverordnete tätig. In Abwesenheit der Geehrten wurden außerdem ausgezeichnet: Kurt Blecher und Ulrich Deusing für 50 Jahre in der Partei, Andreas Helsper und Ingeborg Brinkmann für 30 Jahre sowie Raffael Fruscio für 25 Jahre.