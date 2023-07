Herborn-Seelbach. Zur nächsten Blutspendeaktion in Herbornseelbach lädt der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes für den 19. Juli (Mittwoch) ein. In der Zeit von 15.45 bis 20 Uhr halten sich DRK-Helfer dafür in der Mehrzweckhalle bereit. Informationen und Termine erhalten Interessierte telefonisch unter der kostenlosen Service-Hotline 0800-1194911 oder online auf www.blutspende.de