Brand eines ehemaligen Hotels bei Herborn: Was bekannt ist

Die Ermittler konnten das Gebäude erst betreten, als alles abgekühlt war. Am Mittwoch gab die Polizei mehrere Entdeckungen bekannt: Demnach sei im Erdgeschoss des Anbaus, der nicht brannte, ein Hakenkreuz an die Wand gemalt. Zudem fanden sich dort „weitere Schmierereien ohne erkennbare Symbolik“. Am Nachbarhaus, in dem Asylsuchende leben, waren die Worte „Verpisst euch“, die Ziffern „88“ und „zwei falsche Hakenkreuze“ angebracht. „88“ ist unter Rechtsextremen ein Zahlencode für „Heil Hitler“. Ob die Nazi-Symbole und der Brand zusammenhängen, ist laut der Polizei unklar.