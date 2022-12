Bürger statt Bäume pflanzen? Die Perlen des Zeitungsjahrs

Manchmal richtet schon ein fehlender Buchstabe großes Unheil an: So vermeldete die Polizei, dass sogenannte „Eibrecher” nachts um 1.05 Uhr an einer Fabrikhalle in Mittenaar zugange waren. Auch diesen Fehler tilgte ein aufmerksamer Kollege vor der Veröffentlichung. Das gilt ebenso für eine sonderbare Szenerie in einer Kirche. Der Schreiberling hatte beobachtet, wie die Menschen im Gotteshaus saßen und „erwartungsvoll” warteten – „auf die 13 Säger plus Dirigent”. Ein anderes Phänomen ist nicht neu, aber seit Beginn der Corona-Pandemie besonders angesagt: Von einem „Massenverweigerer” war in einem Polizeibericht zu lesen. So haben nun auch die Maskenverweigerer ihr Pendant.