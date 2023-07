Buntes Programm beim Ferienpass in Herborn

Einige der kreativen und sportlichen Angebote finden wieder statt, andere sind neu dazugekommen: Vom Tenniskurs, Feuerwehraktionstag, Zeltlager über Erste-Hilfe-Kurs und Reiten wird für jedes Alter und Interesse etwas geboten. Neu dabei sind unter anderem eine digitale Schnitzeljagd, der Besuch im Cube-Kletterzentrum und ein Kurs zur Acrylmalerei. Tagesausflüge gibt es in diesem Jahr etwa zum Siegerland Flughafen, in den Holiday-Park oder in den Opel-Zoo.