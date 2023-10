Herborn-Seelbach. Wegen Baumaßnahmen in der Essenbachstraße von Herborn-Seelbach wird der Linienfahrweg der Linie 503 (Herborn-Seelbach-Herborn) vom 23. bis voraussichtlich 27. Okober (Montag bis Freitag) über die Fahlerstraße – Friedhofstraße umgeleitet. In dieser Zeit kann die Haltestelle Herborn-Seelbach, Essenbachstraße nicht angefahren werden. Fahrgäste können an der Haltestelle Herborn-Seelbach, Apotheke zu- bzw. aussteigen.