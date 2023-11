Busse fahren am Herborner Martini-Markt anders

Am Montag, 13. November, sind die Konrad-Adenauer-Straße, sowie die Innenstadt mit den Linien 500, 501, 502 (Herborn - Stadtverkehr) betroffen. Die Haltestellen „Gymnasium“, „Hintersand“, „Sandweg“ und „Hainstraße“ können nicht angefahren werden. Alle An- und Abfahrten des Schülerverkehrs werden über die Haltestelle „Austraße“ in Fahrtrichtung Herborn-ZOB erfolgen. Hierdurch wird es zu Verspätungen kommen.