Café und Kinderflohmarkt in Herborn 

Herborn. Am Sonntag, 24. September, sind Familien mit ihren Kindern von 15 bis 18 Uhr eingeladen zu Kaffee, Kakao und Kuchen. Die Kinder können draußen spielen und selbst bei einem Kinderflohmarkt im Gemeindehaus Herborn mitwirken. Unter dem Motto „Fair. Und kein Grad mehr!“ dreht sich bei der Fairen Woche vom 15. bis 29. September alles rund um das Thema Klimagerechtigkeit und Fairer Handel. An der Aktion beteiligen sich auch viele Kirchengemeinden. In Herborn soll es ein Angebot für Familien mit Kindern geben. Weitere Informationen zu einem Stand beim Flohmarkt oder zu den Kuchenspenden gibt Urte Jensen unter E-Mail Urte.Jensen@web.de