Chöre singen für die Ukrainehilfe Breitscheid

Herborn. „Mit Spaß an der Musik etwas bewegen“, lautet das Motto eines Benefizkonzertes am Sonntag, 26. Februar, in Herborn. Auf Initiative des Chorleiters Steffen Nies des Gospelchores „Spirit & Joy“ Haiger findet das Konzert zugunsten der Ukrainehilfe Breitscheid statt. Mit der Unterstützung der Chorleiter Thomas Jopp und Leuthold Ortelbach gibt es an diesem Nachmittag ein buntes Programm aus dem Repertoire des MGV „Jugendfreunde“ Herborn, dem MGV „Liederkranz“ aus Guntersdorf, dem Frauenchor „CremFrech aus Herborn sowie dem Gospelchor aus Haiger. Außerdem wird gemeinsam gesungen, Timur aus der Ukraine wird am Klavier zu hören sein und Alfred Benner wird über die Arbeit der Ukrainehilfe berichten. Das Konzert beginnt um 17 Uhr in den Räumen der FeG Herborn in der Konrad-Adenauer-Straße 66. Der Eintritt ist frei. Um Spenden für die Ukrainehilfe in Breitscheid wird gebeten.