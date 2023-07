Comenius-Schule Herborn feiert ihre Absolventen

An die offizielle Zeugnisübergabe schloss sich der vom Förderverein der Comenius-Schule organisierte Abschlussball an. Bei sommerlichen Temperaturen lud der vor einem Jahr neu gestaltete Eingangsbereich und Pausenhof der Schule zum ausgiebigen Verweilen, zu Gesprächen, zum Essen und Tanzen ein. Für das leibliche Wohl sorgte ein Buffet. Den Service übernahmen an diesem Abend 20 Schüler der zukünftigen Abschlussklassen. Der Vorsitzende des Fördervereins, Philip Endres, übergab im Namen des Vereins die Auszeichnungen für die jeweils klassenbesten Schüler.