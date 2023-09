Das Herborner Oktoberfest startet am 6. Oktober

Herborn. In wenigen Tagen ist es so weit: Das dritte Herborner Oktoberfest auf dem Festplatz am Walkmühlenweg startet. Gefeiert wird in der Au vom 6. bis 8. Oktober und vom 13. bis 15. Oktober, kündigt das Stadtmarketing in einer Pressemitteilung an. Die veranstaltenden Festbetriebe Böckl aus der Oberpfalz wollen mit ihrem Team dort anknüpfen, wo im Vorjahr aufgehört haben. Unterstützt vom Herborner Stadtmarketing, vertrauen sie dabei auf geballte Partypower, feierfreudige Besucher in Dirndl und Lederhosen und dazu bayerisches Bier.