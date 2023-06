Das letzte Glaubensgespräch findet in Herborn statt

In den zurückliegenden Jahren, besonders nach der Corona-Pandemie, bröckelten die Besucherzahlen stetig. Das habe zum Entschluss geführt, in Abstimmung mit Dekan Roland Jaeckle die Reihe der Glaubensgespräche im Evangelischen Dekanat an der Dill zu beenden. „Es war eine gute Zeit, auf die wir mit der Aussage des Predigers Salomo aus Prediger 3,1 dankbar zurückblicken: Alles hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde“, sagte Ernst Villmow zum Abschluss.