Das Los bringt Herborner Schüler ins Hochgebirge

Herborn/Stubaital. 4500 Höhenmeter auf Tagestouren von bis zu fünf Kilometern Länge haben vier Schüler der 9. Klasse der Herborner Comeniusschule in vier Tagen auf dem Stubaier Höhenweg zurückgelegt. Begleitet wurden sie dabei von zwei Lehrern. In einer halbjährigen Vorbereitungszeit in einer eigens dafür ins Leben gerufenen Arbeitsgemeinschaft hatte der „Alpenguru“ der Comeniusschule, Kevin Kölsch, die Bewerber für die Anforderungen einer Hochgebirgswanderung fit gemacht. Das Los entschied über die Teilnahme. Es fiel auf Aleksandra Kosik, Anna Meckel, David Riske und Til Schneider. Entsprechend groß war die Freude bei ihnen.