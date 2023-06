Dekanat bieten Reisen an

Herborn/Eschenburg. Zwei Reisen auf biblischen Spuren bieten zwei Gemeinden im evangelischen Dekanat an der Dill an. In der Zeit vom 2. bis 11. November plant die Kirchengemeinde Herbornseelbach eine zehntägige Israel-Reise nach Israel, sie wird circa 2.135 Euro kosten. Weitere Informationen gibt es bei Pfarrer Martin Slenczka unter Telefon 02772-62961 oder per E-Mail unter martin.slenczka@ekhn.de. Anmeldungen sind noch bis 2. Juli möglich.