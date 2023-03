Den Frühling erleben im Herborner Tierpark

Auch viele der Tiere schwelgen in Frühlingsgefühlen. So haben die Trauerschwäne in den vergangenen Wochen eifrig gebrütet. Mittlerweile machen zwei kleine Schwäne den großen Teich unsicher. Bei den Enten wird lautstark gebalzt. Und auch die Kronenkraniche üben die ersten Balztänze. Die Beobachtungen von Paarungsversuchen bei den Erdmännchen nähren die Hoffnung auf den nächsten niedlichen Nachwuchs.